Цената на петрола се повиши, а борсовите индекси паднаха. В петък сорта „Брент” поскъпна с 2,7% и достигна 103 долара за барел. А за трети пореден път борсата в Ню Йорк затвори „на червено”.

Всичко това е предизвикано от блокадата на Ормузкия пролив и неяснотата колко ще продължи войната. Доналд Тръмп е много чувствителен към цената на горивата в САЩ. Той внимателно следи и борсовите индекси и често сочи ръста им като доказателство, че управлението му е успешно. Затова експерти смятат, че състоянието на пазарите оказва натиск върху Тръмп да спре военните действия.