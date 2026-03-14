Сортът „Брент” стигна до 103 долара за барел
Цената на петрола се повиши, а борсовите индекси паднаха. В петък сорта „Брент” поскъпна с 2,7% и достигна 103 долара за барел. А за трети пореден път борсата в Ню Йорк затвори „на червено”.
Скок на цените на горивата: Правителството подготвя мерки, депутати - с конкретни предложения
Всичко това е предизвикано от блокадата на Ормузкия пролив и неяснотата колко ще продължи войната. Доналд Тръмп е много чувствителен към цената на горивата в САЩ. Той внимателно следи и борсовите индекси и често сочи ръста им като доказателство, че управлението му е успешно. Затова експерти смятат, че състоянието на пазарите оказва натиск върху Тръмп да спре военните действия.
