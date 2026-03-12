Растящите цени на горивата отново са водеща тема както у нас, така и по света.

Очаква се правителството да обяви какви мерки ще предприеме срещу необосновано увеличаване на бензин и дизел. Анонсът направи финансовият министър Георги Клисурски.

Междувременно депутати от различни партии излязоха със собствени предложения как да се реши проблемът.

От „ДПС-Ново начало” обясниха, че внасят проект на решение, с който да се задължи правителството да създаде фонд, който да компенсира хората и бизнеса заради скока на цените. Предложение дойде и от „Възраждане”, според които единственият вариант е налагане на таван на цените на горивата и незабавно сваляне на санкциите срещу Русия.

„Бизнесът вече търпи сериозни щети. Основното, което сме предвидили в тези мерки, с които задължаваме Министерския съвет, е да се създаде фонд. Средствата по този фонд да се набират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ. Предвидили сме мерки за хората – енергийни помощи. Ще позволим на Министерския съвет в рамките на своите правомощия да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници”, заяви Йордан Цонев.

„Максимално бързо призоваваме правителството да инициира прекратяване на санкциите срещу Руската федерация, налагане на таван на цените на горивата и по най-бързия начин да започне разговор не за удължаване срока на този бюджет, а за разходи. Пак да напомним – нека знаем, че този удължителен период залага постоянно теглене на кредити и ще продължим да живеем на кредити”, заяви Цончо Ганчев.

„Правителството със сигурност предприема действия. Имаме вече идеи за абсолютно конкретни мерки. Днес също ще се събере междуведомствената работна група, която беше създадена със заповед на министър-председателя. След това ще съобщим и за конкретните действия, които предприемаме”, заяви служебният министър Георги Клисурски.

Цените на международните пазари и у нас

Суровият петрол днес отново стигна границата от 100 долара за барел. Вчера сутринта сортът „Брент” се търгуваше за 87 долара за барел, вечерта стигна 100, а сега се продава на 97 долара.

За последните 72 часа цената на нефта скочи до близо 120 долара за барел, падна на 80, отново стигна 100 и за момента е около 90 долара за барел. А цените на колонката пъплят нагоре цент по цент.

На колонките у нас – има поскъпване с три цента за литър бензин и дизел.

„Дизеловото гориво в момента влиза на 1,40 евро, бензина - на 1,28. Средно виждате, че са около 1,45-1,47 новите цени. От днес сутринта има поскъпване с 2-3 цента. Това означава, че 1,33 е бензинът, а 1,45-1,46 е дизеловото гориво”, каза Димитър Хаджидимитров, собственик на верига бензиностанции.

Обяснението за това поскъпване си остава цените на суровия петрол. Но от Антимонополната комисия излязоха с предупреждения към групата компании на „Лукойл”. Регулаторът е констатирал в миналото ценова преса от страна на руската компания и задържане на горива за изкуствено създаване на спекула и отказ за достъп. От миналата година тече производство срещу „Лукойл”, а наложените санкции са в размер на 134 млн. евро.



„Отказва се достъп до терминали, пристанищни терминали, до данъчни складове, достъп до инфраструктура, която компанията с приватизацията си придобива, достъп до нефтопровода, с който се доставят горива в страната. Това възпрепятства конкуренцията”, обясни Жельо Бойчев, заместник-председател на КЗК.

От КЗК се обръщат с препоръки към Румен Спецов в никакъв случай да не допуска подобно поведение на „Лукойл% на пазара на горива.