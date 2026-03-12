Френски шофьори пътуват до съседни държави, за да зареждат по-евтино гориво, след като цените на бензина и дизела във Франция скочиха с най-малко 30% заради ескалацията на конфликта в Близкия изток. Често използвани дестинации са Белгия, Испания и Италия, където бензинът е с няколко цента по-евтин. В граничните райони това се превръща в ежедневна практика за част от местните жители.

В същото време правителството остава предпазливо и засега не планира нови субсидии или намаляване на данъците върху горивата. Управителят на централната банка на Франция заяви, че държавата няма възможност за нови субсидии за гориво. По думите му предложенията за намаляване на данъците върху горивата, въвеждане на ваучери или таван на цените биха натоварили допълнително държавния бюджет.

Димитър Хаджидимитров: Таван на горивата не е решение, цените у нас засега не са толкова високи

Още от първите дни след избухването на конфликта в Близкия изток във Франция се наблюдава напрежение по бензиностанциите. Това доведе до струпвания и дълги опашки на част от колонките, въпреки че реален недостиг не беше отчетен.

Повишението на цените вече се отрази и на поведението на шофьорите. В страната се отчита намаляване на автомобилния трафик, което се свързва именно с по-скъпото гориво.

