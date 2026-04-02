Навършват се 17 години от създаването на Центъра за асистирана репродукция в България. Благодарение на него много семейства успяха да сбъднат мечтата си за дете, но все още има много други, които не успяват.

"От наша страна равносметката е, че за тези 17 години имаме родени над 25 000 деца в България. Центърът премина през много промени. Основан е по инициатива на фондация „Искам бебе“ - съвместно с държавата. През годините направихме много подобрения - включително повишихме възрастовата граница на дамите, които се финансират". Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS координаторът от фондация "Искам бебе" Светослав Спасов.

Той подчерта, че общата кауза на фондацията, лекарите и държавата- е в правилника да се включи и финансирането на донорски материал. Към момента той не попада в обхвата на програмата.

"Има много двойки, които чакат своето дете, но по здравословни причини не могат да използват собствен генетичен материал. Затова е изключително важно да се осигури финансиране и за тези случаи, независимо от произхода на донорския материал. В България донорите са малко и не достигат до пациентите", изтъкна Спасов.

По думите му инвитро процедурите са скъпи и много семейства са принудени да теглят кредити или да продават имущество, за да имат мечтаното дете. "В същото време по фонда остават неизразходвани средства. В края на 2024 година алармирахме медиите и институциите, че над два милиона лева са върнати в бюджета. Причината е именно липсата на финансиране за донорски материал. Така се създава разминаване между нуждите на пациентите и възможностите на фонда. Това е основният ни апел към държавата - да се предприемат реални стъпки за промяна", призова той.

Спасов заяви, че българските лекари постигат успеваемост при над 25% от процедурите, довели до раждане на дете, което е много добър резултат. "Те работят със съвременна техника и на световно ниво, така че условията в България са отлични", изтъкна той.

