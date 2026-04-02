"Българските лекари постигат успеваемост при над 25% от процедурите, довели до раждане на дете", обясни Светослав Спасов от фондация "Искам бебе"
Навършват се 17 години от създаването на Центъра за асистирана репродукция в България. Благодарение на него много семейства успяха да сбъднат мечтата си за дете, но все още има много други, които не успяват.
Репродуктивен специалист: Едва 50% от двойките имат възможност да се възползват от парите за инвитро процедури
"От наша страна равносметката е, че за тези 17 години имаме родени над 25 000 деца в България. Центърът премина през много промени. Основан е по инициатива на фондация „Искам бебе“ - съвместно с държавата. През годините направихме много подобрения - включително повишихме възрастовата граница на дамите, които се финансират". Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS координаторът от фондация "Искам бебе" Светослав Спасов.
Д-р Николов: Нужно е преразглеждане на критериите за финансиране на инвитро процедури
Той подчерта, че общата кауза на фондацията, лекарите и държавата- е в правилника да се включи и финансирането на донорски материал. Към момента той не попада в обхвата на програмата.
"Има много двойки, които чакат своето дете, но по здравословни причини не могат да използват собствен генетичен материал. Затова е изключително важно да се осигури финансиране и за тези случаи, независимо от произхода на донорския материал. В България донорите са малко и не достигат до пациентите", изтъкна Спасов.
14 хиляди са инвитро процедурите у нас за 2023 г.
По думите му инвитро процедурите са скъпи и много семейства са принудени да теглят кредити или да продават имущество, за да имат мечтаното дете. "В същото време по фонда остават неизразходвани средства. В края на 2024 година алармирахме медиите и институциите, че над два милиона лева са върнати в бюджета. Причината е именно липсата на финансиране за донорски материал. Така се създава разминаване между нуждите на пациентите и възможностите на фонда. Това е основният ни апел към държавата - да се предприемат реални стъпки за промяна", призова той.
Кондева за парите за инвитро процедури: Проблемът не е финансов, а е въпрос на нормативна уредба
Спасов заяви, че българските лекари постигат успеваемост при над 25% от процедурите, довели до раждане на дете, което е много добър резултат. "Те работят със съвременна техника и на световно ниво, така че условията в България са отлични", изтъкна той.
Редактор: Станимира Шикова
