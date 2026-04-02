Това е първият полет с екипаж, насочен към спътника на Земята, от 53 години насам
Успешно излетя първият пилотиран полет до Луната от половин век насам. На борда на новата ракета „Спейс Лонч Систъм“ има четирима астронавти. Те тръгнаха на 10-дневна мисия, която е първата от серия планирани полети, включващи и кацане на спътника на Земята.
В първите 24 часа от полета космическият кораб ще остане в орбита около нашата планета. Астронавтите ще тестват как работят няколко системи и за първи път ще управляват техниката ръчно. След това ракетата ще направи обиколка около Луната, като се отдалечи от Земята повече от който и да е кораб с екипаж на борда досега.
Moonwalkers: Кои са астронавтите, стъпили на Луната (СНИМКИ)
„Със сигурност е изключително важна стъпка. Това е първият полет с екипаж в тази среда от повече от половин век. С ракета, която никога не е носила хора досега. Така че е много важно - от това ще научим наистина много за следващите мисии”, каза директорът на НАСА Джаред Айзъкман.
„Много сме въодушевени от това, че жена астронавт се качва там горе. Невероятно е да видиш разнообразието, дори човек от Канада е на борда", каза Кристин Кънкъл, жителка на Флорида.
„Шофирах 8 часа от Каролина, за да бъда тук. Такова красиво събитие. Може да обедини цялата страна”, смята Раджан Джани, жител на Южна Каролина.Редактор: Ивета Костадинова
