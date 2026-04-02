Успешно излетя първият пилотиран полет до Луната от половин век насам. На борда на новата ракета „Спейс Лонч Систъм“ има четирима астронавти. Те тръгнаха на 10-дневна мисия, която е първата от серия планирани полети, включващи и кацане на спътника на Земята.

В първите 24 часа от полета космическият кораб ще остане в орбита около нашата планета. Астронавтите ще тестват как работят няколко системи и за първи път ще управляват техниката ръчно. След това ракетата ще направи обиколка около Луната, като се отдалечи от Земята повече от който и да е кораб с екипаж на борда досега.

„Със сигурност е изключително важна стъпка. Това е първият полет с екипаж в тази среда от повече от половин век. С ракета, която никога не е носила хора досега. Така че е много важно - от това ще научим наистина много за следващите мисии”, каза директорът на НАСА Джаред Айзъкман.

„Много сме въодушевени от това, че жена астронавт се качва там горе. Невероятно е да видиш разнообразието, дори човек от Канада е на борда", каза Кристин Кънкъл, жителка на Флорида.

„Шофирах 8 часа от Каролина, за да бъда тук. Такова красиво събитие. Може да обедини цялата страна”, смята Раджан Джани, жител на Южна Каролина.

