Доналд Тръмп заплаши да спре доставките на оръжия за Украйна, за да окаже натиск върху европейските съюзници да се присъединят към „коалиция на желаещите“ за повторно отваряне на Ормузкия проток. Това твърдят хора, приближени на президента, пише „Файненшъл Таймс”.

Протокът на практика е затворен от Иран, след като САЩ и Израел атакуваха ислямската република в края на февруари, блокирайки маршрута, през който обикновено преминава една пета от световния петрол.

Американският президент е поискал военноморските сили на НАТО да му помогнат да отвори отново тесния воден път миналия месец, но е бил отблъснат от европейските столици, които заявили, че това би било невъзможно, докато конфликтът продължава, като няколко също посочили, че това „не е нашата война“.

Трима служители, запознати с дискусиите, казаха пред „Файненшъл Таймс”, че Тръмп е отговорил, като е заплашил да спре доставките за PURL - инициативата на НАТО за снабдяване с оръжия за Украйна, финансирана от европейски страни.

В резултат на това и по настояване на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, група държави, включително ключовите членове на алианса Франция, Германия и Обединеното кралство, са излезли с набързо договорено изявление на 19 март. В него се казва: „Изразяваме готовността си да допринесем за подходящи усилия за осигуряване на безопасно преминаване през протока.“

Един от служителите, информирани за дискусиите, каза: „Рюте настоя за съвместното изявление, защото Тръмп заплаши да се оттегли от PURL и от Украйна като цяло. Изявлението беше бързо съставено и други държави се присъединиха впоследствие, защото нямаше достатъчно време да поканят всички да се подпишат веднага“.

Рюте е участвал в множество разговори с Тръмп и държавния секретар на САЩ Марко Рубио през двата дни преди публикуването на изявлението, съобщиха двама служители.

Друг служител заяви, че Рюте, в разговор с Франция, Германия и Обединеното кралство, е обяснил, че Тръмп е бил „доста истеричен“ от отказа на европейците да помогнат за защитата на Ормузкия проток.

Британски служители настояват, че Обединеното кралство и САЩ обсъждали на „военна основа“ варианти за осигуряване на протока преди 19 март, но не са отрекли, че Вашингтон е заплашил да оттегли подкрепата си за Украйна, ако страните от НАТО не се намесят.

Заместник-говорителката на Белия дом Анна Кели заяви: „Президентът Тръмп ясно изрази разочарованието си от НАТО и други съюзници и както подчерта президентът, „Съединените щати ще запомнят“.

Тръмп многократно е изразявал разочарованието си от европейските съюзници, че не правят повече, за да помогнат на САЩ във войната срещу Иран, като същевременно представя конфликта в Украйна като проблем за Европа.

„Ние сме там, за да защитим НАТО, за да ги защитим от Русия. Но те не са там, за да защитят нас.“ „Това е абсурдно“, каза той по време на заседание на кабинета миналата седмица.

Тръмп заяви пред Ройтерс, че планира да заяви в обръщението си към американската общественост в сряда вечерта, че „абсолютно“ би обмислил оттеглянето си от НАТО.

Представител на НАТО заяви, че алиансът не е коментирал съдържанието на разговорите на Рюте с други лидери и насочи „Файненшъл Таймс” към публичното изявление, направено от него на 19 март.

В отговор на въпрос относно раздразнението на Тръмп към съюзниците от НАТО относно Ормузкия проток, Рюте заяви: „Уверен съм, че съюзниците, както винаги, ще направят всичко в подкрепа на нашите общи интереси.“

Още няколко държави са подписали съвместното изявление, откакто беше публикувано на 19 март.

Премиерът на Обединеното кралство сър Киър Стармър заяви в сряда, че тази седмица ще бъде домакин на разговори между 35-те подписали страни за сформиране на коалиция за повторно отваряне на Ормузкия проток „след като боевете спрат“.

Американско-израелските операции срещу Иран засилиха глобалната конкуренция за ракетите-прехващачи PAC-3, използвани в системите за противовъздушна отбрана Patriot и използвани от страните от Персийския залив за защита от ирански атаки. Ракетите-прехващачи са и жизненоважна част от способността на Украйна да се защитава от руски ракети.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в петък, че американските военни доставки за Украйна чрез механизма PURL не са били засегнати от войната в Близкия изток. „Все още нищо не е отклонено“, добави той.

Но Рубио не изключи, че САЩ може в бъдеще да се опитат да пренасочат оръжия, предназначени за Украйна, за да попълнят американските запаси, изразходвани във войната срещу Иран.

„Ако имаме нужда от нещо за Америка и то е американско, първо ще го запазим за Америка“, каза той.