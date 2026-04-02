Българка беше избрана за кмет във Франция. Веселина Гарело започва политическия си път в партията на френския президент Еманюел Макрон, но я напуска. А днес печели изборите срещу кандидат на Марин льо Пен.

Сен Максимен де ла Бом е красиво и богато на история градче във френския Прованс с почти 18 000 жители. То е определено като едно от трите най-свещени места в християнството, тъй като тук се съхраняват част от мощите (черепът) на Мария Магдалена, ученичка на Исус Христос, която първа вижда неговото възкресение.

Преди дни българката Веселина Гарело спечели кметската надпревара с 52,6% от гласовете срещу своя опонент. Победа, която макар и очаквана, все още изглежда нереална за нея. А днес вече започва работа по предизборните обещания.

„Аз им обещах най-вече да им казвам истината, дори когато не е възможно да се реализират проектите, които са нужни, тъй като има финансов контекст, който е не особено благоприятен – и за Франция, и за нашия град”, обяснява Веселина Гарело.

Тя е родом от Асеновград. Живее във Франция от 26 години, а през последните 13 години е част от местната политика като общински съветник. Политическият ѝ път започва в партията на Еманюел Макрон, която по-късно напуска заради несъгласие с президентските решения. „Най-вече демагогията на Макрон и на неговата партия. Има много неща, които можеха да бъдат направени, защото в началото на неговия първи мандат той беше много популярен и много хора вярваха в него и го подкрепяха. Но реформите, които последваха, не бяха достатъчно убедителни и не бяха всички в посоката, в която трябваше да се върви”, казва Веселина Гарело.

„Мисля, че Франция е доста по назад отколкото беше преди няколко години. Обяснението за това не е еднозначно. Има много причини. Трябва радикална промяна не само в имиграционната политика, но също така и икономическата политика на Франция”, казва Гарело. Според нея част от проблемите идват и от социалната политика.

„Има една невероятно щедра социална политика, която се използва от различни имигрантски потоци и не е достатъчно контролирана”, казва тя.

Въпреки всичко, за нея най-важното остава доверието на хората.