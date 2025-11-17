Франция от няколко години е най-посещаваната страна в света - с рекордните 100 милиона международни туристи, посетили страната миналата година, за да се насладят на културата, храната и пейзажите ѝ. През 2022 г. белгиец дори измина 870 мили с колело, само за да опита много специален кроасан в Ница.

Но коя дестинация във Франция е любима сред французите? По-рано тази година зрителите на телевизионното предаване Le Village Préféré des Français 2025 избраха Сен Антоан л'Абае (Saint Antoine l'Abbaye) за любимо градче на Франция за 2025 г.

Каква е тайната на малкото френско бижу?

Сен Антоан л'Абей е средновековно градче с калдъръмени улички и изключително красиво абатство. То е скрито сред зелени хълмове между Гренобъл и Лион в югоизточния департамент Изер. Регионалният природен парк "Веркор" е на "прага" на селото. Тук се провежда и средновековен фестивал, който завладява с творческия шум на артисти, музиканти и павилиони.

В това френско съкровище сякаш времето е спряло, за да разкрие пред гостите едно чудно пътешествие от миналото до днес.

♦ Величественото готическо абатство "Сен Антоан" е построен от великите майстори на архитектурата, скулптурата, златарството и сребърните изделия от Ордена на Свети Антоний. Това е и един от най-красивите храмове в региона на Дофине от 13 и 14 век. Абатството е известно със своето гостоприемство. Тук, по своя път, често са спирали поклоници, за да отдадат почит на мощите на Свети Антоний Египетски, съхранявани в храма.

През 1840 г. Проспер Мериме признава историческото значение на абатската църква, като я обявява за исторически паметник.

♦ Средновековното градче подарява на своите гости много уют, красота и усмивки с керемидените си покриви, живописните магазинчета, къщите с дървени конструкции, тесните улички, излезли като от приказките.

Снимка: iStock

Средновековната пазарна зала с големия си двор, ограден от вековни дървета, е част от този прекрасен пейзаж, който превръща градчето в сцена от миналото. Неслучайно Сен-Антоан-л'Абей гордо носи етикета Les Plus Beaux Villages de France - Най-красивите градчета на Франция.

Тук се намира и т.нар. Голямо стълбище, разположено на широка платформа, обградена от голяма подпорна стена. То е изградено през 18-ти век, води грациозно към църковния площад.

Големият двор е ограден с вековни липи, се простира от арката, маркираща входа към свещеното ограждение, до абатската църква. Някогашно голям манастир и място за шествия, това пространство е напълно преустроено през 17-ти и 18-ти век, демонстрирайки елегантния класицизъм на своите фасади. Днес в този исторически двор се помещават магазини, ресторанти и художествени ателиета. Длетата на каменоделците често могат да се чуят да ехтят из сградата.

Музеят на Сен Антоан л'Абае е посветен на историята на хоспиталиерите от „Сен Антоний“, терапевтичните парфюми и историята на градините. Той предлага две постоянни експозиции: „Хрониките на едно абатство“ и „Парфюми на историята, от грижа до благополучие“. Музеят е домакин и на временни изложби всеки сезон, допълнени от представления и концерти, отразяващи богатата история на мястото.

Всяко лято, през август, средновековното село е домакин на фестивала La Médiévale, който оживява селото с търговци, акробати, трубадури и други изпълнители. Това завладяващо пътешествие назад към Средновековието е много необичайно, но същевременно е изключително вкусен, шумен и пъстър празник, изпълнен с много радостни усмивки и грейнали очи.