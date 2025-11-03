Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева посети Боянската църква. Тя беше придружена от президента на Европейската централна банка Кристин Лагард, която е у нас за конференцията на Българската народна банка "На прага на еврозоната".

„Здравейте от Боянската църква, която е в родния ми град София. Изключително щастлива съм, че мога да споделя красотата на близо 8-те века изкуство, които са съхранени в този исторически обект”, споделя Георгиева във видео, качено в профила ѝ в Instagram.

„Радвам се, че съм на това специално място с моята приятелка Кристин Лагард и двете можем да споделим впечатленията си от това колко дълбоко общите ценности и креативността на Европа са вкоренени в историята ни. И как продължават да вдъхновяват нашето бъдеще”, посочва управляващият директор на МВФ в социалната мрежа.

Боянската църква „Св. св. Никола и Пантелеймон“ е един от културните символи на България. тя е включена през 1979 г. като културен паметник в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

Редактор: Станимира Шикова