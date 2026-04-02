Документите за задграничните пътувания на градския прокурор на София Емилия Русинова в колата, а в отделни случаи и в компанията на бившия следовател Петьо Петров, известен като Еврото, са получени в Министерството на правосъдието. Екипът на Андрей Янкулов се запознава с тях и след това ще се прецени дали той ще направи предложение за дисциплинарно наказание, потвърдиха за NOVA от ведомството.

По-рано днес служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че очаква още днес от МВР да изпратят справката, свързана с пътуванията на градския прокурор на София Емилия Русинова зад граница в компанията на Петьо Петров, известен като Еврото. Целта е да се прецени дали има основания за образуване на дисциплинарно производство.

По думите на Янкулов от МВР са го уверили, че документът ще бъде изпратен сутринта, но е възникнал технически проблем в системите. Въпреки това, министърът изрази очакване да получи справката до края на деня.

Повторното искане на правосъдния министър за отстраняване на Сарафов е постъпило в Прокурорската колегия

Той коментира и предложението си за дисциплинарна проверка срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Министърът посочи, че според чутото от представителя на Прокурорската колегия Евгени Иванов, първо въпросът трябва да бъде разгледан от дисциплинарната комисия, а след това - внесен за решение в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кога точно ще се случи това, министърът не се ангажира да прогнозира. Той обаче подчерта, че в предложението му изрично е посочено, че случаят е спешен и според него процедурата трябва да се развие в кратки срокове. „Има елемент на спешност в цялата работа и би трябвало това да стане в много кратки срокове“, заяви той.

Министърът уточни, че данните, на които се основава предложението му срещу Сарафов, не са събирани лично от него, а представляват публично известна информация от последните шест месеца. „Предложението ми се базира изцяло на публична информация, която е широко известна“, подчерта той.

На въпрос дали е възможно процедурата да бъде блокирана още на ниво дисциплинарна комисия, без да стигне до Прокурорската колегия, министърът заяви, че не иска да прогнозира действията на кадровия орган.

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни и включват морални норми

Той обясни, че Законът за съдебната власт предвижда срокове за налагане на дисциплинарни наказания. Те зависят както от момента, в който евентуалното нарушение е станало публично известно, така и от датата на самото деяние. „Има давностни срокове и те трябва да бъдат съобразени. Именно затова съм настоял да се действа спешно“, каза министърът.

По думите му за част от публично известните факти вече тече шестмесечният срок, в който може да бъде поискано дисциплинарно производство. Затова той смята, че има основания въпросът да бъде разгледан още на следващото заседание на Прокурорската колегия.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев също направи коментар. „Говорим за действия, които уронват престижа на съдебната власт. Той е винаги свързано със заеманата длъжност и позиция. При това положение вече ще се реши дали да се внесат искания за дисциплинарно производство, или не - това е съвсем друг въпрос“, каза той.