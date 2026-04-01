Другата седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще разгледа искането на правосъдния министър да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Искането беше внесено вчера от Андрей Янкулов във ВСС и е свързано с действия и бездействия на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

„След като се произнесе комисията, то ще стигне до ПК, която всъщност е органът, който може да вземе решение да образува или да не образува дисциплинарно производство. Предложението е допустимо, прави се от министър, тъй като всичко друго е по съществото на въпросите, които са в него”, заяви Евгени Иванов, член на Прокурорската колегия на ВСС.



В „Интервюто след Новините на NOVA” правосъдният министър Андрей Янкулов обяви, че предложението му се основава на публична информация. Става дума за случаи, свързани с европрокурорката Теодора Георгиева и „Петрохан”, както и изказвания на Сарафов по отношение на ВКС и претенции към съдии.

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни и включват морални норми

„Някои от тях са публично известни в един период, който наближава 6 месеца назад във времето. Досега не е реагирано по тях, вероятно защото не е имало волята това да се направи”, заяви той.



Очакванията са Прокурорската колегия да реши дали да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов другата сряда или на 15 април. По другия сюжет - с градския прокурор на София Емилия Русинова, за която излязоха данни от МВР, че е пътувала с Петьо Петров-Еврото до Северна Македония, министър Янкулов отговори така:

„Важно тук е кога точно са се случили тези пътувания, тоест тези контакти между Русинова и Петьо Петров. На база на това ще направим преценка дали може да се инициира отново ДП”, заяви той.