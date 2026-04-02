Лидер на общност, живееща изолирано в гориста местност на остров Сицилия в Италия, е арестуван по подозрение в подпомагане и подстрекаване на насилие върху деца, предаде ДПА.

Заподозреният е мъж с германско-индийски произход. Твърди се, че той ръководил общност от 15 души, включително две деца, които живеели в гора близо до град Чефалу, на северното крайбрежие на Сицилия.

Според разследващите двете деца – на възраст 7 и 11 години, нямали ваксини, не са посещавали училище и трябвало да стоят „на пост“ около къщата през нощта. Медийни съобщения сочат, че те живеели в опасни хигиенни условия и без електричество.

Италианската прокуратура заяви, че случаят се „характеризирал с форми на изолация и психическа манипулация“, информира агенция „Аднкронос“.

Мъжът се представял за духовен учител на общността, в която влизали граждани на Германия, Великобритания и една италианка. Смята се, че пристигнал в Сицилия преди около 10 години, където организирал духовни срещи. Медиите го описват като „гуру“, който убеждавал последователите си да живеят в бедност и хармония с природата, въпреки че самият той демонстрирал вкус към лукса.

Прокуратурата в сицилианския град Термини Имерезе е била сезирана от бащата на един от последователите и от майката на едно от децата. Бащата, който е хотелиер от Чефалу, съобщил на властите за психическия натиск, на който е била подложена дъщеря му, както и за многократни тегления на пари от нейна страна в полза на групата. Към момента децата са изведени от общността и са под закрила, съобщава АНСА.

