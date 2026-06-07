Американската военноморска блокада на Иран и дадената днес "зелена светлина" на Израел да засили атаките си в Ливан превръщат американските бази и израелските обекти в Близкия изток в легитимни цели. Това написа в Х иранският главен преговарящ - председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф.

Коментарите бяха направени след израелски удари по южните предградия на ливанската столица, смятани за бастион на шиитското движение "Хизбула", съюзник на Иран.

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"Те нито се придържат към примирие, нито вярват в диалог, а чрез морската блокада и нарушаването на споразуменията относно Ливан показаха, че разбират единствено езика на силата", добави иранският политик, визирайки САЩ и Израел.

Редактор: Дарина Методиева