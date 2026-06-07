"Благодаря на Стилиян Петров и на Фондация „Стилиян Петров“ за организацията на този специален "Мач на надеждата". Това написа футболистът Любослав Пенев в официалния си профил във Facebook.

Припомняме, че футболни легенди и повече от 12 хиляди фенове се събраха на стадион „Лазур“ в Бургас за благотворителния мач, организиран от фондацията на Стилиян Петров. Средствата от инициативата ще бъдат насочени към Бургаския онкологичен център и към подкрепа на хора, борещи се с онкологични заболявания.

12 000 души и футболни легенди в Бургас за благотворителния „Мач на надеждата“ (ВИДЕО)

"Благодаря на всички мои колеги, приятели и футболни хора, които се включиха и показаха, че когато каузата е важна, всички сме един отбор. Благодаря и на хилядите привърженици за подкрепата, уважението и доброто, което дариха с присъствието си. Футболът винаги е бил повече от игра. Той обединява хората и дава надежда", споделя още в емоционалното си обръщение големия спорист.

Стилиян Петров отново обединява спорта в „Мач на надеждата“

Припомняме, че легендата на футбола Любо Пенев се бори с тежко онкологично заболяване.

Редактор: Цветина Петрова