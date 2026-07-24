Иран е изпратил командири от Революционната гвардия и военно оборудване на хутите в Йемен, твърди "Ройтерс". Според източници със самолет от Техеран са пристигнали между 10 и 20 военни, части за ракети и дронове, както и злато. Техеран не е потвърдил информацията, а хутите я определиха като лъжа.

Два танкера бяха ударени от дронове в Персийския залив

Групировката пое отговорност за атаки срещу два саудитски петролни танкера в Червено море. На единия избухна пожар, но екипажът не е пострадал. Въпреки нападенията трафикът през пристанището Аден продължи без сериозни нарушения.

Хутите атакуваха саудитски петролни танкери в Червено море, Тръмп ги заплаши с „мащабен военен удар“

Доналд Тръмп обвини Иран за нападенията и предупреди за „сериозни военни действия“. На този фон петролът "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от май. Опасенията са, че атаките в Червено море и Ормузкия проток могат да нарушат петролните доставки и да повишат цените на горивата.

Редактор: Станимира Шикова