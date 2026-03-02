Вече бяха ударени два танкера от дронове в Ормузкия пролив. Това е основен морски път, през който минава суровият петрол от Персийския залив. Дефакто корабоплаването там е спряно, въпреки че Иран не е заявявал официално, че затваря пролива.

Междувременно цената на петрола скочи с повече от 10%, след което леко се понижи. Конфликтът в Близкия изток заплашва сигурността на доставките. Някои прогнози сочат, че цената може да достигне 100 долара за барел.

Експерти казват, че сред търговците все още няма паника. Инсталациите за добив и превоз на петрол досега не са били цел на ударите на американци, израелци и иранци.

Редактор: Станимира Шикова