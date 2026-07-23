Презастрояването, липсата на кадри, колебливия имидж на туристическата услуга и несъответствието цена-качество изправиха българското Черноморие пред сериозно изпитание. Освен спада на чуждестранните посещения, вече и българите предпочитат съседни дестинации. Темата коментират в предаването "Челюсти" по NOVA NEWS журналистът Емилия Милчева и директорът на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов.

По думите на Милчева проблемът на българския летен туризъм е презастрояването. "Когато първият чешки турист е пристигнал у нас, Черноморието ни се е променило. В момента то трудно предлага истинско преживяване, което да вземе със себе си у дома. В този си вид не може да даде хубаво усещане. Докато в съседните държави комплексите по морето се оперират от малки бизнеси, у нас не е ясно кои са собственици", обясни тя.

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В допълнение каза, че друг проблем е липсата на ясен туристически бранд. "България има интересни вина, разкопки на антични градове. Това не е обвързано в един продукт, който да се конкурира с останалите държави на Балканите. Имаме силна конкуренция от Гърция, Турция и Хърватия", заяви още журналистът.

Проф. Драганов заяви, че България е много красива дестинация. "Никога не сме виждали страната ни по-красива от сега. Ние в момента се опитваме да възприемем проблемът. След това трябва да разберем кои са правилните мерки. Далеч сме от негово решаване", каза той.

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"Колкото по-малък е делът на туризма от БВП, толкова по-силна е икономиката на страната", уточни още той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев