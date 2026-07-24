Иранските медии съобщиха за няколко експлозии, след като американските въоръжени сили заявиха, че са започнали нова вълна от удари по цели в страната. Сред тях са районите на градовете Ахваз, Андимешк и Омидие в югозападната провинция Хузестан.

САЩ са нанесли удари в Южен Иран

Взривове са чути и в близост до остров Кешм, намиращ се при Ормузкия проток, както и около пристанищния град Бандар Абас.

„Това е 13-ата поредна нощ на удари, целящи намалят заплахите от страна на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция срещу търговското корабоплаване“, обяви Централното командване на въоръжените сили на САЩ в социалната платформа X.

САЩ започнаха нова вълна от удари срещу Иран

Конфликтът ескалира за пореден път преди седмици, след като иранските сили откриха огън по търговски кораби в Ормузкия проток.

Редактор: Станимира Шикова