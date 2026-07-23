Отстраненият министър на отбраната на Украйна Михайло Федоров каза, че няма да приеме никакъв друг пост в правителството освен същия, макар че президентът Володимир Зеленски му предложи други позиции, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"Благодарен съм на президента за всички предложени ми възможности. Няма да приема никакъв друг пост освен този на министър на отбраната", заяви Федоров след днешната си среща с Володимир Зеленски.

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"Никаква друга длъжност не предоставя ефективната власт, необходима за борба с корупцията в обществените поръчки, за успешното извършване на реформата в армията, за планирането и предприемането на асиметрични операции срещу врага, както и за изкореняването на културата на лъжата и безотговорността в системата", добави в разпратено до медиите изявление Федоров, чието отстраняване от поста миналата седмица предизвика необичайни за сегашното военно време протести в Украйна.

35-годишният министър, който се застъпва за масирано използване на новите технологии с цел да се увеличи десетократно потенциалът на дроновете и да се реорганизират въоръжените сили, беше отстранен миналата седмица в рамките на промени в състава на правителството по решение на Зеленски.

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Министърът беше влязъл в конфликт за начина на водене на войната с Русия с главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски, който също беше сменен от президента във вторник.

Федоров залага на дроновете и високите технологии, за да се противопостави на руската армия, докато неговият съперник Сирски защитава по-традиционен подход към войната.

Редактор: Никола Тунев