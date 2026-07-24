Страх и напрежение в благоевградския квартал „Еленово“, след като мъж потроши няколко автомобила. Съседите твърдят, че той има психични проблеми, системно ги подлага на тормоз и срещу него многократно са подавани сигнали за агресивно поведение и заплахи, включително към деца.

Една от потърпевшите е Кирилка. В ефира на „Здравей, България” тя разказа, че последният случай е от 22 юли. По думите ѝ мъжът, който е с доказана шизофрения, употребява наркотици, пие алкохол в огромни количества и тормози целия блок. „Нанесени са щети върху нашата кола, върху колата на съседи, изпотрошени са предни и странични стъкла, огледала. Бяха разхвърляни навсякъде по улицата и по тротоара”, казва жената.

„Когато пуснахме жалба, прокурорът каза, че не може да се образува досъдебно производство. Преди около 5-6 години е имало дело срещу този човек, което е прекъснато. Не знаем на база на какво”, обясни тя.

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„Имам случка и с децата. Той е заплашил сина ми, който е на 14 години с думите: „Ако се покажеш на прозореца, ще те застрелям като куче”. Събирах подписка от съседите за изгонването му от жилището. Родителите на този човек живеят в Испания, той също е живял там, но е екстрадиран, тъй като е направил набези. Посегнал е и на полицай. Разговарях с майка му по телефона, тя каза, че не я интересува”, допълва Кирилка. По думите ѝ става дума за мъж на около 37 години.

Един от собствениците на автомобилите, които били изпочупени, казва, че хората се чувстват безпомощни. „Щетите по колата ми са по предния и страничния прозорец, странични огледала, изкривени греди. Той излиза с бухалка. Посягал е на комшия. Даже има семейство, което освободи апартамента си и в момента е на квартира”, казва мъжът.

Друг потърпевш разказа, че преди година е пострадал. „Отворих входната врата и той започна да я рита. Попитах го какво става и той започна да ме удря и ми счупи носа. Имам белег. Извиках моите деца, за да го откараме в полицията и да направим разписка, но нищо не стана. След тази случка хвърли телевизор по колата на комшийката от първия етаж и я потроши. Преди седмица видях, че и моето стъкло е счупено. На мен веднъж ми каза, че ще ме заколи с нож. Една сутрин към 4 часа счупи вратата. Всичко това се повтаря три пъти”, разказа той.

Живеещите в района настояват институциите да намерят трайно решение на проблема.

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