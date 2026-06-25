49-годишен жител на Лом е задържан от полицията след ескалирал междусъседски конфликт, прераснал в заплахи и стрелба с въздушен пистолет.

Инцидентът е станал в късния следобед в крайдунавския град. На телефон 112 бил подаден сигнал за мъж, който произвежда изстрели по свои съседи на улица в града. На място незабавно били изпратени полицейски екипи, които установили участниците в конфликта.

Задържаха мъж, насочил пистолет към свой съсед в София

По първоначални данни спорът възникнал между 49-годишния мъж и трима негови съседи - жена и двама мъже. Разследването сочи, че по време на свадата мъжът първо отправил заплахи, държейки брадва, а впоследствие използвал въздушен пистолет, с който стрелял по посока на останалите участници в конфликта.

От своя страна съседите започнали да замерят мъжа с камъни. При стрелбата са използвани гумени топчета, а оръжието било иззето от служителите на реда. След намесата на полицията извършителят е отведен в районното управление и е задържан за срок до 24 часа.