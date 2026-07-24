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Първата инспекция беше извършена в четвъртък след подадени сигнали
Проверките в акваторията между бургаския квартал „Сарафово“ и Равда не са установили наличие на мазутни петна или течове от закотвения танкер „Кайрос“. Резултатите са от две последователни институционални инспекции.
Първата проверка беше извършена в четвъртък заради сигнали за евентуално замърсяване в района, съобщава агенция “Фокус”. Впоследствие, по разпореждане на областния управител на Бургас Дико Диков, беше организирана и втора инспекция.
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Обходът на акваторията е извършен със спасителния катер на „Морска администрация“, като са били подробно огледани двата закотвени плавателни съда - „Кайрос“ и „Мириам В“. Не са констатирани течове на гориво, смазочни материали или нефт от нито един от корабите. Установено е само, че по корпуса на „Кайрос“ има следи от извършвана ремонтна дейност.
От Министерството на транспорта посочват, че държавата е предприела всички необходими действия за контакт с корабособственика с цел решаване на натрупаните проблеми около плавателния съд и предотвратяване на бъдещи ситуации, които биха могли да окажат негативно влияние върху туристическия сезон по Южното Черноморие.Редактор: Ралица Атанасова
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