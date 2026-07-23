Близките на загиналите в хижа „Петрохан“ влязоха за първи път в нея, след като разследващите откриха телата на Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Миналата седмица прокуратурата разреши на полицията да спре да охранява района.

От тази сутрин във владение на обекта встъпи Стела Майсторова - майката на Ивайло Калушев. Пътят остава затворен, въпреки че полицията официално свали охраната. Причината - голяма част от вещите остават на място, а прозорците, стените и вратите са избити. Близките на загиналите споделиха, че част от вещите, които бяха показани от разследващите в първите дни, след като трите тела бяха открити, липсват.

Преди няколко дни близките на жертвите от случая „Петрохан-Околчица” получават известие от Покуратурата, че могат да влязат в хижата. Днес около 10 часа влизат за първи път там след повече от 6 месеца.

„Хижата е доста изгоряла. Хубаво е да се направи някакво обследване на помещенията, защото може да се окажат опасни. Именно затова близките на починалите настояват обектът да бъде затворен“, посочи Владимир Йончев. Той е един от поканените от близките да присъства на първия оглед. Собственичката Стела Майсторова пък се представлява от майката на загиналия Николай - Ралица Асенова.

Вдигат охраната на хижа „Петрохан“

Според Йончев част от вещите на горските рейнджъри липсват. „В момента близките правят протокол, в който описват липсващи вещи“, обясни той. По негови думи в стаята Ивайло Иванов, където преди имало библиотека, сега липсват голяма част от предметите, сред които китари и картини.

Не е ясно дали хижата ще бъде ремонтирана. Засега частна охрана, платена от близките, ще остане да пази периметъра.

Припомняме, че на 2 февруари на хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. След продължило близо седмица издирване в кемпер под връх Околчица бяха открити още три тела - на Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишно момче. И шестимата бяха идентифицирани като членове на затворена група, чийто лидер бил Калушев.