Прокуратурата преустановява полицейската охрана на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица по досъдебното производство за смъртта на шест човека на тези места.

Охрана беше осигурена за запазване на местопроизшествията и обезпечаване на извършваните действия по разследването.

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С оглед етапа на разследването, необходимостта от продължаване на охраната е отпаднала, съобщават от Апелативната прокуратура. Наследниците на собствениците на имота са уведомени.

Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – София.

Редактор: Цвета Лазаркова