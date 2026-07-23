След силните бури вчера на телефон 112 са постъпили над 400 сигнала за щети и поражения. Повечето от тях са от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Сигнали за паднали дървета има и в София, Благоевград и Кюстендил.

"Един работен ден в 112 протича изключително динамично, отговорно и стресово дори, бих казала”, каза Анита Николова, която е старши експерт (координатор) към ЦСМП.

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Напоследък работата все по-често включва сигнали за природни бедствия. "Сигналите са свързани с бедствия и аварии, във връзка с метеорологичната обстановка. Имаме изключително много сигнали за паднали клони и нарушения на електропреносната мрежа. Други много важни сигнали са свързани с опасно шофиране и с лица, които най-вероятно са употребили вещества или алкохол и са се качили зад волана", допълва тя.

Над 400 сигнала са постъпили вчера на телефон 112, вследствие на силните бури в страната. "Това, което се виждаше - дъждът летеше хоризонтално. Абсолютен природен феномен и наистина това е нещо, което хората по нашите ширини не помнят", разказва кметът на Приморско Иван Гайков.

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"Започна мощна буря с много силен вятър. Отвсякъде започнаха да хвърчат маси, столове, шезлонги. В някакъв момент се чу страхотен тътен, който звучеше като бомба", спомня си управителят на хотелски комплекс Женя Баналиева.

Част от град Приморско остава без ток до сутринта. В цялата област Бургас екипите на пожарната са реагирали на 53 сигнала. 10 екипа са отстранявали щети. "Имаше паднали покриви, повреди по инфраструктурни съоръжения. Също така имаше и повреди по автомобили", каза началникът на Пожарната в Приморско гл. инспектор Младен Илиев.

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Посланието от екипа на 112 към всички нас е да бъдем търпеливи. "Това, което най-много влияе на хората, когато са в състоянието на афект, е задаването на въпроси. Няма излишен въпрос. Всеки един въпрос, зададен от нашите оператори, е от изключително важно значение, за да можем ние да си свършим адекватно работата", казва още Анита Николова.

Само така всички сигнали могат да бъдат навременно предадени към съответните служби.

Редактор: Никола Тунев