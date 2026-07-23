Рекордните 152 ученици завършиха с отличен успех програмата на МОН „Обучение за ИТ умения и кариера“. Те бяха наградени с грамоти от заместник-министъра на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова.

На церемония в МОН тя отличи и 10 учители и преподаватели от висши училища за високи постижения в обучението на учениците по програмата.

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"Щастлива съм, че заставам пред млади хора, които са избрали да допълнят своите умения и да имат капацитет за избор на кариера, учейки още една специалност“, каза проф. Терзиева при връчването на грамотите. Тя изтъкна, че професията „Приложен програмист“, по която се обучават учениците в програмата, е изключителна ценна за много сфери на живота.

"Без обработката на данни днес не можем да направим нищо нито в областта на технологиите, нито в новите материали, нито в биомедицинското инженерство. Това са професии, които стоят в основата на решаването на задачите пред обществото, за да направим живота утре по-добър“, каза още зам.-министър Терзиева. Тя поздрави специално всички учители и университетски преподаватели, които преподават по програмата.

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Програмата „Обучение за ИТ умения и кариера“ се изпълнява успешно от 2017 г. Тя дава възможност на ученици извън професиите в областта на компютърните науки и профил информатика да получат бучение по програмиране в свободното си време – в събота и неделя и през ваканциите. То се осъществява в рамките на 3 учебни години, а завършилите придобиват квалификация по професията „Приложен програмист“ успоредно с редовното им обучение в училище.

Тази година завърши седмият випуск по програмата от 255 ученици. От тях 152 са с отличен успех, а 23-ма се дипломират с пълно 6.00. От началото на програмата през 2017 г. в нея са се включили над 7 300 ученици. Завършилите я през годините обикновено избират да се реализират в ИТ сектора – продължават обучението си във висше училище или започват веднага работа в технологична компания, а много често съвместяват и двете.

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Обучението по програмата се осъществява от пет центъра – училище и университет, в София, Правец, Русе, Пловдив и Бургас. Самите учебни програми са разработени в партньорство от представители на ИТ бизнеса, висши училища и професионални гимназии. В преподаването се включват учители, университетски преподаватели и специалисти от технологичния сектор, което създава благоприятни условия за обмен на знания между бизнеса и учениците.

Гости на тържеството бяха партньори на програмата от IT бизнеса – Доброслав Димитров от Консултативния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Тихомир Томов и Дарина Данаилова от БАСКОМ, Весела Калъчева, изпълнителен директор на Българската асоциация по информационни технологии, Александра Мирчева, програмен директор „Образование и умения“ в Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии и др.

Редактор: Никола Тунев