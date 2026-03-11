Фондация „Заедно в час” представи резултати от проучване за успешни практики в училища с висока концентрация на ученици от уязвими групи, които постигат високи резултати на националното външно оценяване след VII клас.

Изследването беше представено с участието на училищни директори, учители, медиатори и експерти в образованието, а официален партньор е Институтът по образованието към МОН.

„Това, което се опитваме да представим, са успешни практики на шест училища, които работят в предизвикателна среда. Те са училища, които са класифицирани като уязвими в четвърта и пета степен. И въпреки това показват все по-високи резултати на външното оценяване след седми клас. Някои от тези училища дори показват резултати над средното на национално ниво, което е изключителен успех за тях и за цялата система”, обясни Иван Шопов от фондация „Заедно в час”.

Ученици от Варна с редица медали от международни олимпиади и състезания

„Това, което е необходимо на първо място, е да се популяризира техният опит и да се окуражи предвид усилията, които са вложени в училището. От друга страна са тези допълнителни лостове и механизми за финансиране, които да се превърнат в по-широка национална политика, така че и други училища да могат по-активно да работят в тази посока”, обясни още Шопов.

„Един от основните акценти на нашето проучване е, че когато училището съумява да ангажира родителите и да ги спечели на своя страна, тогава учебната среда се променя качествено. В случая тези училища идентифицират, че стандартният подход в комуникацията с родителите – като използването на електронен дневник или присъствието на родителски срещи – не работи. Затова те започват да търсят родителите чрез изнесени родителски срещи и чрез тяхното активно ангажиране в различни учебни дейности”, каза Иван Шопов.

Йохана Цветанова е учител по български език и литература в прогимназиален етап в село Долни Дъбник, област Плевен.

„Децата от уязвими групи, от малцинствата, имат нужда от много любов, която те, за съжаление, често не получават от своите родители, които липсват или просто не присъстват в живота им по начина, по който те имат нужда. Така че на първо място ние ги обичаме, след това ги учим. За съжаление, ние трябва да бъдем и майка, и баща, и човек, който ги възпитава, и след това да ги научим. Първото нещо, с което те трябва да свикнат, е да бъдат на училище. След като започнат да идват на училище, те често дори не искат да си тръгнат от него”, казва Цветанова.

„Аз ангажирам учениците в часовете и извън тях, по коридорите, по време на занималния, на консултации. Използваме всеки възможен арсенал за работа с тях. Практикувам проектно-базирано обучение, като целта е децата да учат чрез преживяване и чрез създаване на нещо със собствените си ръце”, обясни още тя.

„Създавам проектно-базирани пакети от уроци към фондация „Заедно в час“, които са публикувани в сайта Prepodavame.bg, откъдето много се надявам моите колеги да почерпят идеи и да ги приложат в класната стая. И бих искала да знам дали наистина те работят. Там си говорим за инфлуенсъри, за детективи, за търсачи на съкровища – теми, които наистина смятам, че ще ангажират учениците така, че да работят активно и да творят”, каза Цветанова.