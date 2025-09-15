През лятото възпитаници на Математическата гимназия във Варна спечелиха редица награди от международни олимпиади.

Светослав Арабов e златен медалист от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика, която се проведе в Индия. Павел Василев е бронзов медалист от Международната олимпиада по лингвистика в Китай. А Звездемир Пенев и Николай Костадинов са сребърни медалисти от Международната олимпиада по география, която се проведе в Тайланд.

„Златният медал дойде с много труд. Цяла година се подготвяме за тази олимпиада. А реално и от по-рано – още от малък започвам да решавам по-сложни задачи. А тази година подготовката ни беше невероятна, ръководителите ни много се постараха”, заяви Светослав Арабов.

Той обясни, че олимпиадата е била в три тура – теоретичен, практически и наблюдателен.

„При теоретичния тур има много задачи за решаване за 5 часа. При практическия имаш данни и да работиш като истински учен и да получиш дадени резултати за даден обект. При наблюдателния тур трябва да познаваш небето и различни обекти по него”, обясни Арабов.

Преди това той има и бронзов медал във Франция.

След тези успехи, той казва, че се чувства много щастлив.

„Медалът идва след много усилена подготовка”, потвърждава и медалистът по лингвистика Павел Василев. „Почти цял месец юли решавахме задачи и се подготвяхме за олимпиадата. Там се изисква за 6 часа да решим 5 задачи, които представляват дадени изречения и думи на различни езици, които ние не знаем и трябва да ги разшифроваме, да разберем как работят и да го опишем това”, заяви Павел Василев.

На Олимпиадата са участвали над 40 държави.

„Националният отбор по география се състои от четирима души, избрани след допълнителен кръг по подбор след националната олимпиада”, заяви Звездемир Пенев.

„Една от най-силните страни на отбора ни беше в мултимедийния тест. Трябваше да анализираме за кратко време данни от диаграми, изображения, видеа, аудиозаписи. Бяхме на второ място от 50 държави”, заяви Николай Костадинов.