Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг днес. 55 000 ще бъдат първокласниците тази година, като те са по-малко от миналата.

През лятната ваканция са ремонтирани над 1500 училища, при 250 строителните дейности продължават, а 22 учебни заведения ще започнат годината в чужди сгради.

Тази година външното оценяване по математика за 7. и 10. клас ще бъде различно. Ще бъдат добавени и задачи по природни науки. Иначе сред обсъжданите промени, които могат да влязат в сила съвсем скоро е пълната забраната за използване на мобилни телефони в училище.

„Още миналата учебна година въведохме начин на организация за телефоните в класната стая - децата си ги поставят в предвидени органайзери. Така че мисля, че сме готови и за това предизвикателство”, заяви Адриан Николов, директор на 6 ОУ „Граф Н. П. Игнатиев”.

„Въпрос на навик е. Когато има ясни и точни правила към децата, няма проблем, те самите ще усетят ползите от това да не ги използват”, каза Николов.