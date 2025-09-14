Снимка: iStock
Хиляди вярващи отбелязват Кръстовден
20 малки костенурчета са били откраднати от спасителния център в село Баня
Росен Желязков: Страната ни е готова, взети са мерки за защита на въздушното ни пространство
Георги Бърдаров: Затварянето на училища е един от най-тъжните факти на демографската криза
"Нищо лично": Човекът, който водеше Тодор Живков... на риба
От студиото към обора: Телевизионен продуцент сбъдва мечтата си сред козите в Ягодово
Очаква се трафикът в големите градове да е силно натоварен
Обратното броене преди официалния старт на новата учебна година вече е в ход. Утре сутрин първият звънец ще удари в над 2300 училища в цялата страна. Децата, които ще прекрачат за първи път училищния праг са 55 000. А общият брой ученици от 1 до 12 клас през новата учебна година е над 716 000.
Силви Кирилов: Ще се въведе нова задължителна ваксина за децата
По традиция се очаква утре трафикът в големите градове да е силно натоварен. За София съветът е да предвидите за придвижване много по-дълго време от обичайното.
До личния лекар преди първия учебен ден: Кои документи уж са електронни, но училището ги иска на хартия
Новата учебна година започва с няколко промени. Една от тях е, че вече не е нужно да се носят хартиени бележки в детските градини и училищата. Лични лекари обаче споделят, че много родители настояват именно за такава, защото в съответното училище или градина все още не са готови да приемат или обработват информацията по електронен път.Редактор: Дарина Методиева
