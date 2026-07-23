Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е запозната с американско-саудитския план да поиска от нея да извърши потвърждение във връзка със сделката за ядрено сътрудничество помежду им, но предстои да получи запитване от тях, предаде "Ройтерс".

“Очакваме да получим запитване за подобно потвърждение и да работим със САЩ и Кралство Саудитска Арабия за осигуряване на прилагането на тези мерки”, се казва в изявление на МААЕ.

Припомняме, че споразумението между САЩ и Саудитска Арабия позволява на кралството да изгради ядрени реактори с американска технология. То предизвика опасения в Израел, че в Близкия изток може да започне надпревара във въоръжаването.

Доналд Тръмп заяви, че в рамките на споразумението за развиване на ядрена енергетика за граждански цели между САЩ и Саудитска Арабия няма да се извършва обогатяване на ядрен материал. Той подчерта, че сключването му е обвързано с присъединяването на Саудитска Арабия към Авраамовите споразумения – договореностите, сключени с посредничеството на Вашингтон по време на първия мандат на Тръмп, имащи за цел нормализиране на дипломатическите и икономическите отношения с Израел, предаде "Ройтерс".

Редактор: Цветина Петрова