Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви днес, че намерението на президента на САЩ Доналд Тръмп да използва замразени ирански активи за покриване на щетите по кораби, засегнати от атаки на иранските сили в Персийския залив, създава „опасен прецедент“, предаде „Франс прес“.

„Изземването на активи на друга държава за уреждане на бъдещи вземания, представлява опасен прецедент“, написа Арагчи в социалната мрежа Екс.

Iranian FM Abbas Araghchi warns that using Iran’s frozen assets to pay for future claims would set a “dangerous” global precedent, saying the move could put other countries’ assets at risk.



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По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде „финансово отговорен за всякакви щети по корабите или товарите“ в контекста на спора относно Ормузкия проток.

„От този момент нататък всякакви щети, нанесени на кораби, товари или всичко, свързано с тях, ще бъдат покрити с ирански средства, които САЩ притежават и контролират“, написа Тръмп в социалната си платформа „Трут Соушъл“.

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По време на среща в Киргизстан външният министър Абас Арагчи заяви също, че Иран ще държи отговорни всички държави, които помагат на САЩ при евентуална атака срещу Ислямската република.

„Всяко участие, сътрудничество или съдействие при извършване на агресия срещу Иран ще създаде международна отговорност за съответните страни“, заяви той.

Арагчи допълни, че Иран „си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в рамките на самоотбраната“.

Редактор: Цвета Лазаркова