Политическото напрежение около външната политика на правителството, разнопосочните послания на управляващите и реакциите на обществото в студиото на "Твоят ден" по NOVA NEWS коментираха социологът от "Мяра" Яница Петкова, колегата ѝ от "Насока" Елена Дариева и пиар експертът Надежда Ганева.

Според Яница Петкова външнополитическите процеси традиционно имат силно влияние върху вътрешнополитическия дебат. „Ако ме питате кой е значимият разговор в момента, може би наистина е около бюджета. Външната политика обаче е една от уязвимите страни на настоящата власт. Още с формирането на това управление и дори преди изборите тя беше основна линия, по която премиерът беше критикуван“, коментира тя.

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По думите ѝ темата за външната политика се превръща в основен инструмент за критика към правителството, но не винаги се достига до същността на проблемите. „Не знам дали се стигна до същината на темата. По-скоро тя беше използвана, и то доста умело, за критики срещу тази власт. Самото решение за разполагането на самолетите на военното летище не виждам да е обект на сериозни критики. Спорът е по-скоро за начина, по който новата власт представи темата пред обществото и за твърдия тон преди вземането на решението“, каза Петкова.

Елена Дариева определи обвиненията към кабинета в непоследователност като логични, предвид различните позиции, които управляващите са заемали по редица външнополитически въпроси. „От една страна, по повод Киевската декларация премиерът заявява, че България няма да се включва в коалицията на желаещите. Само ден по-късно външният министър присъства и по този начин формално подкрепя декларацията“, припомни тя.

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Според Дариева подобна ситуация се наблюдава и при казуса с авиобаза „Безмер“. „Само преди няколко месеца премиерът изключително остро критикуваше това, че България разрешава разполагането на такива самолети на българска територия. Именно в този план изглежда, че сам попада в собствения си капан. Обвиненията, които е отправял преди към изпълнителната власт, сега се връщат като бумеранг към него“, заяви тя.

По думите ѝ през последната седмица правителството не просто е било в обяснителен режим, а в оправдателен. „И то по външнополитически теми, по които изглежда слабо и е заподозряно априори“, допълни Дариева.

Надежда Ганева постави акцент върху комуникационните проблеми на управляващите и липсата на ясна и последователна позиция. „Правителството не само че не успява да обясни какво точно се случва, но за последните няколко месеца разви четири различни тези, които в момента взаимно се изключват и няма как да бъдат обяснени“, каза тя.

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Според нея последователността в посланията е основен проблем пред властта. „Първо беше казано, че има заплаха, след това се появи тезата, че тези самолети могат да бъдат използвани като инструмент в преговори, после - че няма да останат на летище София, за да не представляват заплаха за столицата, а сега вече имаме четвърта теза - че трябва бързо да бъдат разположени отново в България“, коментира Ганева.

Тя подчерта, че властта трябва ясно да обясни каква позиция защитава.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова