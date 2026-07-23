Организират благотворителен концерт в помощ на семейство на младеж с увреждане, чието заведение беше умишлено подпалено в софийското село Мърчаево. На 12 юли кемперът бил залят с бензин и запален. С това обаче не била изпепелена надеждата на майката на Симеон – Албена Цонева.

Снимка: Албена Цонева

С пост във Facebook тя обясни какво се е случило в нощта срещу 13 юли тази година. „Скъпи съселяни, направихме заведението „АЛСИМО” с огромна обич, старание и много добро отношение към всички вас. Ние сме съвсем обикновени хора, които гледат с обич болното си дете. Решихме да инвестираме всичко, с което разполагаме, в неговото бъдеще и възможност за интеграция, да работи там и да се чувства щастлив! Докарахме кемпера от далечна Полша в най-големия студ февруари – при -15 градуса. Вложихме много усилия да направим едно красиво място. Симеон - нашият син, бе всеки ден там и се учеше да работи с клиенти. Чувстваше се ценен. Това беше смисълът ни. До тази нощ, когато някой реши в 2 часа да сложи чертата. С подготовка и жестокост залял всичко с бензин и драснал клечката. Всичко изгоря. Всичко. Това, което спестявахме с години, и нашите мечти. Търсим записи от камери, засекли движение на човек или кола между 1 и 2 часа посреднощ. Стартирано е досъдебно производство. Това не е завист, а престъпление срещу личността”, пише тя в групата на селото в социалната мрежа.

Снимка: Албена Цонева

Когато с мъжа си започнали да разчистват след престъплението, ненадейно дошли доброволци, които им помогнали. „Днес бях свидетел на най-силното послание, на най-голямата воля - да помогнеш, да дадеш урок по емпатия, да направиш добро. Това няма цена! Нито материална, нито друга. Това докосва сърцето, избърсва сълзите и те прави силен. Така се чувстваме днес! Много, безкрайно много благодаря на всички, които днес сътвориха чудеса, свърши се най-мръсната работа и всички бяхме едно!!! Поклон пред човещината ви! Много сме трогнати! Това е поразително! Децата работеха наравно с мъжете! Това беше един урок по човещина! Безкрайно благодарим на всички ви!”, пише Албена във Facebook.

Снимка: Албена Цонева

За да се възстанови бизнесът на семейството, където синът им работел, хората от селото организираха благотворителен концерт. Той ще се проведе на 25 юли и е под мотото „Възкръсване на АЛСИМО от пепелта“. Стартът е в 12 часа, а мястото - последната спирка на автобус № 59 в „Толумска махала“ (на езерото). Инициативата е на заместник-кмета на район „Витоша“ Ашот Казарян и с подкрепата на кмета на района арх. Зарко Клинков. Специален гост-изпълнител ще е Иван Динев – Устата, който застава зад каузата с цялото си сърце. Събитието ще подкрепят още Мария-Магдалена Христова-Петкова, Народно читалище „Тротоара 2020“ и много други.

Редактор: Калина Петкова