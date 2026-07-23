Трябва да си даваме сметка, че искането на САЩ за разполагане на самолети на летище Безмер идва след възобновените американски удари срещу Иран. По повод него, вместо да има сериозен дебат между политическите формации, този въпрос се превърна в поле на партийни страсти, политическа истерия и злоупотреба със страховете на хората - как се превръщаме в цел, как могат да ни достигнат иранските ракети, колко е опасно. Това каза бившият министър на отбраната Ангел Найденов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Има ли промяна в заплахите в тази ситуация различни от ситуацията, в която бяхме с разполагането на цистерните на Летище София? Моят отговор е „не”, посочи той.

Найденов обясни, че в предходния случай самолетите са били разположени за учение – това е било основанието, дадено на 17 февруари, „дни преди започването на военните действия”. „Но след това, с проследяването на полетите, стана ясно, че практически те са използвани като част от логистичните действия на САЩ по презареждане на други военни самолети”, обясни още той.

Защо жителите на Безмер не искат самолети цистерни в близката авиобаза

Найденов посочи, че летище Безмер е едно от четирите места, посочени като част от обектите за съвместно ползване от България и САЩ според споразумението от 2006 г. Другите са базата в Граф Игнатиево, складовите бази в Айтос и полигонът в Ново село.

Найденов още обясни отношенията между САЩ и Иран. "След подписване на меморандума през юли и прекратяването на военните действия, в резултат на действия на Иран срещу кораби, минаващи през Ормузкия проток, според Техеран не по маршрутите, които са определени и контролирани от Революционната гвардия, САЩ възобновиха своите удари", посочи той.

Найденов посочи, че Иран атакува активни военни бази на САЩ в Близкия изток.

Той каза, че логистиката е част от всяка една военна операция и това, че в България биха били разположени американски самолети цистерни, не ни прави страна във войната. Найденов допълни, че в Европа има страни, които също предоставят свои бази и съоръжения на САЩ за воденето на война с Иран. В този смисъл ние не сме и по-застрашени, допълни още той.

Той подчерта, че министърът на отбраната е заявил, че няма заплаха за националната сигурност, а дори са предприети мерки за усилване на въздушната отбрана.

Войната в Украйна

По отношение на войната в Украйна Ангелов не смята, че Румен Радев нарушава европейския консенсус, макар да има някои по-различни позиции. Той е бил част от общото съгласие по заключителните документи на форумите на върха и в ЕС и в Анкара за НАТО.

Владимир Путин планира да разшири военните действия, твърди украинският президент

„Разликата с позицията на други страни е акцентът върху нуждата от повече дипломатически усилия и дипломатически натиск, за да се стигне до мирно решение и Русия да седне на масата на преговорите. Тук няма особени различия в последните позиции от страна на Европа”, обясни още бившият министър на отбраната.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова