"Руският президент Владимир Путин подготвя допълнителна мобилизация в Русия и планира да разшири военните действия". Това каза украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с ирландския премиер Михол Мартин, предаде "Укринформ".

Зеленски отбеляза още, че решенията относно новия пакет от санкции на Европейския съюз срещу руската агресия са особено важни на този етап. „Благодарен съм на всеки европейски лидер и на всяка европейска държава за тази подкрепа. Това вече е 21-вият пакет от санкции. Днес Михол ме увери, че ще работи по 22-рия пакет от санкции. Ще сътрудничим и с други партньори извън ЕС, за да включат и те новите санкции на ЕС в собствените си правни рамки. Синхронизирането на санкциите е от голямо значение“, посочи още в изявлението украинският президент.

„Няма нито един ден, в който руската армия да не е нанасяла удари срещу нашите граждани. И това говори много за това срещу кого се борим и какво защитаваме“, заяви Зеленски.

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Ирландският министър-председател Михол Мартин днес пристигна на посещение в Киев. Той положи венци в памет на загиналите украински войници в украинската столица.

Украинският лидер също съобщи, че Русия ще засили атаките срещу кораби в Черно море. Той обвини Москва, че планира да попречи на износа на украинско зърно през Черноморието, предаде "Ройтерс".

Междувременно Зеленски каза, че украински и американски екипи биха могли да се срещнат в САЩ в следващите дни. Той добави, че вчера е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъдят идеи за това как да се даде нов тласък на мирните преговори.

Редактор: Дарина Методиева