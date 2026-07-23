"Последният пакет санкции на ЕС срещу Русия е най-големият за последните четири години, който включва 218 лица и компании". Това заяви днес върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

В публикация в социалната мрежа Х тя посочи, че мерките засягат над 100 банки и оператори на криптовалути, над 40 кораба от т.нар. "сенчест флот" на Русия, както и няколко петролни рафинерии.

ЕС одобри новия пакет санкции срещу Русия след седмици преговори

We have agreed on the 21st sanctions package against Russia.



It delivers sweeping measures targeting Moscow’s financial system, its military-industrial complex and energy sector, that keep Russia's war economy running.



We are hitting Putin where it hurts most: cutting off the… — Kaja Kallas (@kajakallas) July 23, 2026

"В санкционния списък на пакета са добавени и над 50 военнопромишлени предприятия, включително ключови обекти за производство на руски дронове с голям обсег", добави Калас.

Припомняме, че след седмици на преговори страните от Европейския съюз се споразумяха за новия, смекчен пакет санкции срещу Русия, заради войната в Украйна. Мерките от 21-вия санкционен пакет включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руския петрол.

Преговорите се проточиха, след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета. На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на ЕС са постигнали временно решение таванът на цената на руския петрол да остане на равнище от 44 долара за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване.

Редактор: Дарина Методиева