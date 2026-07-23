Страните от Европейския съюз се споразумяха за новия, смекчен пакет санкции срещу Русия, заради войната в Украйна, след седмици на преговори, предаде АФП.

Мерките, които са 21-ият санкционен пакет на ЕС срещу Москва след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., включват запазване на настоящото ниво на тавана на цената на руския петрол.

Преговорите се проточиха, след като няколко държави настояха за смекчаване на отделни елементи от пакета.

Държавите от ЕС все още не могат да постигнат компромис за 21-вия пакет санкции срещу Русия

На 22 юли беше съобщено, че 27-те държави членки на ЕС са постигнали временно решение таванът на цената на руския петрол да остане на равнище от 44 долара за барел за една седмица, за да се предотврати автоматичното му повишаване.

Мярката има за цел да даде допълнително време на блока да постигне окончателно споразумение и да избегне отслабването на един от ключовите инструменти на ЕС за ограничаване на приходите на Москва от световния износ на суров петрол.

Редактор: Цвета Лазаркова