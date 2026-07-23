Снимка: АП, БТА
Тя предизвика силно вълнение и частични наводнения по крайбрежието на Мексиканския залив
Тропическата буря „Берта“ навлезе отново на сушата близо до границата между американските щати Тексас и Луизиана, след като бавно премина покрай южната част на Луизиана. Бурята предизвика силно вълнение и частични наводнения по крайбрежието на Мексиканския залив, но най-интензивните валежи останаха над морето, предаде "Асошиейтед прес".
Бурята "Артър" удари американското крайбрежие в района на Мексиканския залив
Bertha has Lake Pontchartrain movin pic.twitter.com/AzOikQPOrz— Payton Malone (@paytonmalonewx) July 22, 2026
По данни на Националния център за ураганите днес следобед „Берта“ е навлязла навътре в сушата на около 115 километра североизточно от град Галвестън, в щата Тексас.
🌊STORM SURGE: Water rushed over the walls along the coast of Lake Pontchartrain as Tropical Storm Bertha made its first landfall in Louisiana Wednesday. Parts of the northern Gulf Coast should still expect 1-3 feet of water above normally dry land through Thursday. Watch FOX… pic.twitter.com/b98j8tNKUL— FOX Weather (@foxweather) July 23, 2026
При достигането на сушата бурята все още имаше постоянни ветрове със скорост от 72 км/ч, но се очаква бързо да отслабне.
🌀 TRACKING BERTHA: Satellite imagery shows the track of Tropical Storm Bertha as it moves West as forecasters monitor its path along the Northern Gulf Coast, now targeting Texas. pic.twitter.com/GJRual4Wv1— FOX Weather (@foxweather) July 23, 2026
При първото си навлизане на сушата вчера, югозападно от Ню Орлиънс в Луизиана, бурята причини наводнения в крайбрежните зони но най-обилните валежи останаха над водите на залива.Редактор: Цветина Петрова
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