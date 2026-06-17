Първата тропическа буря от тазгодишния атлантически ураганен сезон се оформи в сряда при американското крайбрежие в района на Мексиканския залив. Стихията е съпътствана от проливни дъждове и вещае опасни внезапни наводнения в южните щати, сред които Тексас и Луизиана, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на метеоролозите.

Бурята "Артър" бе категоризирана като смесена буреносна система, която от дни е причина за поройни дъждове в части от Мексико и Мексиканския залив. Националният център за ураганите на САЩ в Маями, в щата Флорида, информира, че метеорологичните условия са благоприятни за образуването на краткотрайна тропическа буря.

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В сряда сутринта окото на бурята "Артър" се е намирало на около 65 километра на изток-североизток от Порт О'Конър, в щата Тексас. Бурята се е придвижвала на североизток с близо 15 км/ч, като се е очаквало да се засили. Максималната постоянна скорост на вятъра е била 64 км/ч, уточняват метеоролозите.

Очаква се лека промяна в силата на вятъра преди центърът на бурята да се премести над сушата, прогнозират синоптиците. След като "Артър" навлезе навътре в сушата се очаква отслабване. До днес вечерта или утре рано сутринта централноамериканско време потокът на бурята може да се разсее и тя да утихне. Това обаче не означава, че самата система ще отслабне, предупреди центърът в Маями.

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Предупреждението за опасност от наводнения ще остане, докато "Артър" обхожда американското крайбрежие в района на Мексиканския залив. Националният център за ураганите на САЩ заяви, че до петък има опасност от наводнения в части от щатите Луизиана, Мисисипи, Алабама, Джорджия и Флорида. "Продължителните валежи могат да удължат заплахата от наводнения включително и през уикенда“, заяви директорът на центъра Майкъл Бренън, цитиран от АП.

Очаква се заради тропическата буря "Артър" количеството на валежите да бъде от 13 до 25 сантиметра, като на места може да достигне и до 50 сантиметра. До утре в редица райони е възможно и торнадо.

Редактор: Станимира Шикова