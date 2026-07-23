Необичайна практика, при която човек използва несъществуващ език, движение и глас, може да помогне за освобождаване на натрупаното напрежение. За т.нар. „Джибериш“ разказаха психологът Михаела Маркова и психовокалният инструктор и мануален терапевт Велин Марков в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

При техниката човек говори безсмислени думи, без да следва правила или предварително подготвен текст. Според експертите така емоцията може да бъде отделена от рационалното мислене и да бъде изразена чрез гласа и тялото.

„В ежедневието си натрупваме емоционална енергия от множество малки ситуации, в които не сме имали време или възможност да реагираме. Тялото задържа неизразеното напрежение, докато то не намери начин да излезе“, обясни Маркова.

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По думите на експертите първоначално човек може да изпита неудобство и да се притеснява, че изглежда нелепо. След преодоляването на този момент обаче практиката може да доведе до усещане за лекота, намаляване на мисловния шум и по-добра връзка с тялото.

Техниката може да се изпълнява самостоятелно или в група. В домашни условия експертите препоръчват около 15 минути практика, особено при силно напрежение и неспокойни мисли вечер. Те уточниха, че при хора с определени психични разстройства подобно занимание може да бъде объркващо и е необходима предварителна консултация със специалист.

Според Михаела Маркова и Велин Марков редовното освобождаване на напрежението може да помогне на хората да реагират по-спокойно в конфликтни ситуации и да не позволяват на натрупаните емоции да се превърнат в непропорционален гняв или агресия.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева