Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъжа, задържан за причиняване на тежката катастрофа с жертва край Владая в сряда. При инцидента на място загина 63-годишна жена, след като колата на обвиняемия навлезе в насрещното и помете автомобила на жертвата.

Задържаният водач ще отговаря пред Темида за причиняване на смърт по непредпазливост при ПТП. Мъжът вече е и с отнета книжка.

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, две деца са в болница (ВИДЕО)

Фаталният сблъсък станал към 7.00 ч. на ул. „Пернишко шосе“. На кадри, публикувани във Facebook групата "Катастрофи в София", се вижда как джипът на подсъдимия - 41-годишен мъж, удря челно колата на загиналата.

След инцидента в болница бяха откарани жена и две деца, които пътували в колата, причинила катастрофата.

Иззети бяха двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Редактор: Станимира Шикова