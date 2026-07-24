Между 10 и 20 години или доживотен затвор грозят Асен Симеонов, ако бъде признат за виновен по най-тежкото от обвиненията. Може да бъде конфискувана и част или цялото му имущество. Това заяви в ефира на „Здравей, България” говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров. Мъжът, който отвлече 11-годишната Наталия, ще отговаря пред темида по общо четири обвинения.

„Доколко волята на детето е била опорочена, е предмет на разследването по делото. Първоначалните данни, съобразени с оплакванията на майката е, че то е било отвлечено. Това е достоверно, защото трудно можем да се представим, че 11-годишно дете би желало доброволно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места”, коментира Лазаров.

По какъв маршрут се движели Наталия и пастрокът ѝ, преди да бъдат открити

Той заяви, че ако бъде установено, че някой е помагал на Симеонов в укриването, ще бъдат формулирани допълнителни обвинения. Ако се съберат достатъчно доказателства за други престъпления, които той е извършил, ще му бъдат повдигнати обвинения и за тях. „Наблюдаващият прокурор е задържал обвиняемия до 72 часа и очакваме в днешния следобед да се разгледа мярката му за неотклонение”, добави говорителят на Окръжната прокуратура.

„Съмнявам се да получи доживотен затвор, защото от европейските институции получаваме сигнали, че това наказание е нехуманно, тъй като не дава перспектива на осъдения. Дали и доколко българската съдебна практика ще се съобрази с тези факти, не мога да коментирам. Доживотният затвор е наказание за изключително тежко престъпление и никаква друга санкция не би могла да въздейства предупредително върху извършителя”, заяви още Лазаров.

Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия

„Ако бъде доказана изключителна степен на вината и на обществената опасност на това деяние, прокурорът би могъл да иска това най-тежко наказание”, заяви още той.

По отношение на разпита на 11-годишната Наталия стана ясно, че той предстои и ще бъде извършен съобразно правилата на българското законодателство в така наречената синя стая, която е защитена среда за деца, станали жертви на престъпления.

ВСИЧКО ПО СЛУЧАЯ С ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ДЕТЕТО ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова