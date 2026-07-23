По какъв маршрут са се движели 11-годишната Наталия и пастрокът ѝ Асен Симеонов, преди да бъдат открити вечерта на 22 юли в село Овчарово? NOVA разполага с информция за движението им от източници от разследването.

Всичко започва преди 24 дни в село Константиново край Варна. След като бившият пастрок пребива майката на детето и чупи ръката ѝ, той нарежда на Наталия да тръгне с него. До снощи двамата се крият и вървят предимно нощем.

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Открити са на около 60 километра от дома на момичето. Според разследващите често са се движили близко до железопътна линия. През деня се криели в селскостопански ниви или гори, а нощем мъжът търсел храна, крадейки от затворени къщи или малки селски магазини. През последните дни свидетели са ги забелязвали в районите на Синдел, Юнак, Величково и Дългопол.

Повдигат четири обвинения на доведения баща пастрока на Наталия, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура във Варна прокурор Радослав Лазаров. Асен Симеонов ще отговаря пред Темида за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката на Наталия и за нанасяне на телесна повреда на жената - Тодорка Петрова.

СНИМКИ ОТ ЗАДЪРЖАНЕТО И КОНВОИРАНЕТО НА АСЕН СИМЕОНОВ ВИЖТЕ ТУК

Ще продължим да следим разследването на случая.

ВСИЧКО ПО СЛУЧАЯ С ИЗЧЕЗВАНЕТО НА ДЕТЕТО ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Калина Петкова