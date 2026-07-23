В Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е постъпила информация за разпространение на електронни съобщения, в които неправомерно се използва името на институцията. От агенцията предупреждават гражданите да не отварят подобни имейли и прикачените към тях файлове.

Официалните електронни адреси на Главната инспекция по труда са с домейн @gli.government.bg.

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Публичните контакти на институцията са публикувани в секция „Контакти“ на официалния ѝ сайт . При съмнение за получено съобщение гражданите могат да проверят информацията чрез официалните канали за контакт.

Редактор: Дарина Методиева