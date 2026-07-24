Шестима официални кандидати представиха визията си за бъдещето на Организацията на обединените нации по време на дебати пред Общото събрание на ООН, с което официално започна надпреварата за поста на настоящия генерален секретар Антонио Гутериш.

Кандидатите отговориха на въпроси за най-сериозните предизвикателства пред световната организация, сред които блокажът в Съвета за сигурност, финансовите затруднения и нарастващият брой международни конфликти. Дебатът се проведе във формат, наподобяващ телевизионно предаване, информира БТА.

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Сред официално обявените претенденти са генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, бившият президент на Сенегал Маки Сал, дипломатът от Коста Рика Ребека Гринспан, постоянната представителка на Гвиана в ООН Каролин Родригес-Биркет, президентът на Чили Мишел Бачелет (2006-2010, 2014-2018) и бившият председател на Общото събрание на ООН Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор.

Засега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит за поста. Според ДПА надпреварата остава отворена, тъй като в нея все още могат да се включат и други кандидати. Настоящият генерален секретар на ООН Антонио Гутериш продължава да изпълнява втория си мандат начело на организацията.

Редактор: Ралица Атанасова