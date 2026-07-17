Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш осъди атаките срещу гражданската инфраструктура в Близкия изток, наричайки ги "неприемливи“. Иран обвинява САЩ, че атакуват иранските транспортни и телекомуникационни мрежи, и обяви, че по тази причина предприема "ответни" действия, посочва АФП.

Израел удари инфраструктурата на Иран преди изтичането на ултиматума на Тръмп

"Генералният секретар остава дълбоко загрижен относно продължаващата военна ескалация между Иран и Съединените щати“, заяви говорителят на Гутериш - Фархан Хак, на брифинг за пресата. "Той е особено обезпокоен от атаките срещу гражданската инфраструктура в Иран и в целия регион. Такива атаки са неприемливи“, добави Хак.

Тръмп заплаши Иран с нови удари

Министерството на електроенергията на Кувейт обяви по-рано в петък, че кувейтска електроцентрала е била ударена при иранска атака и са нанесени щети. Въоръжените сили на Йордания, Бахрейн и Катар обявиха на свой ред, че остават в готовност да отразяват въздушни атаки.

Редактор: Станимира Шикова