Атаките срещу инфраструктура, докладвани от иранските власти, включват удар по мост край Кум, по железопътен мост в централен Иран - при който са загинали двама души, както и затваряне на ключова магистрала, свързваща Табриз с Техеран. Агенция „Мизан“ съобщи и за удар по железопътни линии в Карадж. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху потвърди атаки срещу железопътни линии и мостове, използвани от Корпуса на Ислямската революционна гвардия (Революционната гвардия). По-рано поредица от експлозии се е чула в Техеран, а 18 души, включително две деца, са загинали при удари в провинция Алборз. Американско-израелски удари „напълно разрушили“ и синагогата „Рафи-Ниа“ в столицата - израелската армия изрази съжаление за „съпътстващите щети“, заявявайки, че е атакувала висш военен командир.

Бяха докладвани и удари по остров Харг - критичен възел за иранската петролна индустрия, въпреки че американски медии съобщиха, че целите са военни. През нощта атаки са поразили и нефтохимически комплекс в саудитския град Джубайл, съобщи пред АФП Телевизия свидетел, пожелал анонимност.

Върховният комисар на ООН по правата на човека осъди „подбудителната реторика“ и предупреди, че умишлените атаки срещу мирни граждани и гражданска инфраструктура представляват „военно престъпление“. Папа Лъв нарече заплахата срещу иранското население „наистина неприемлива“ и определи ситуацията като „морален въпрос“. В Съвета за сигурност на ООН Русия и Китай наложиха вето върху резолюция за отваряне на Ормузкия проток.

Иран е блокирал стратегическия воден път - през който обичайно преминава една пета от световния петрол - от началото на войната на 28 февруари, повишавайки глобалните цени на енергията. Страните от Персийския залив понасят основния удар от иранските ответни атаки - въпреки предупреждението на бахрейнския външен министър, че сдържаността им не е безгранична. Кувейт призова гражданите си да останат вкъщи от полунощ до 7:00 часа, а главното пристанище на Бахрейн преустанови работа от ранните часове на сряда.

На ливанския фронт израелската армия завърши разполагането на сухопътни войски по „отбранителна линия“ на юг и призова всички плавателни съдове в морската зона край южното крайбрежие незабавно да се насочат на север от Тир.

Иран заяви във вторник готовност за всякакво развитие на събитията, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че „тази нощ цяла цивилизация ще загине“, ако Техеран не се съобрази с крайния срок за отваряне на Ормузкия проток. Часове преди изтичането на ултиматума израелската армия заяви, че вече е завършила широка вълна от удари срещу инфраструктурни обекти в Иран, а иранският първи вицепрезидент Мохамад Реза Ареф потвърди, че правителството е готово „за всички сценарии“.

Говорейки в Будапеща, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати разполагат с инструменти, „които досега не сме решили да използваме“ срещу Иран, без да уточнява допълнително. Белият дом отрече Ванс да е намеквал за ядрено оръжие, а говорителката на пресата Каролин Левит заяви пред АФП Телевизия, че „само президентът знае как стоят нещата и какво ще направи“. И Тръмп, и Иран са отхвърлили предложение на международни посредници за 45-дневно примирие.

