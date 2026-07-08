САЩ ще нанесат удари по Иран тази нощ, предупреди американският президент Доналд Тръмп, като в същото време увери, че новите въоръжени сблъсъци ще приключат "много бързо" и остави отворена възможността за продължаване на дипломатическите преговори с Техеран, предаде Франс прес.

Примирието вече не се спазва, заяви американският президент след размяната на удари, които подкопават усилията за постигане на трайно прекратяване на огъня, отбелязва АФП на фона на призивите на ООН, на посредници като Катар и Пакистан, а също на Индия, за деескалация на напрежението.

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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова днес за деескалация и възобновяване на преговорите между САЩ и Иран след подновяването на военните действия между двете страни, съобщи неговият говорител Стефан Дюжарик.

Говорителят каза, че Гутериш е "силно обезпокоен" от развитието на събитията и "призовава всички страни да проявяват максимална сдържаност, да избягват всякаква нова ескалация на напрежението и да предприемат незабавни мерки за деескалация". Генералният секретар приканва Техеран и Вашингтон "незабавно да възобновят преговорите", допълни Дюжарик.

Гутериш предупреди за риска от "катастрофални последствия за населението в региона" в случай на възобновяване на широкомащабни военни действия.

Пакистан също призова САЩ и Иран да проявят сдържаност и да спазват меморандума за разбирателство, целящ да сложи край на конфликта в Близкия Изток, след подновяването на боевете.

"Пакистан призовава всички страни да спазват поетите от тях ангажименти в меморандума за разбирателство от Исламабад", посочи пакистанското външно министерство в изявление, в което приканма "всички страни да проявяват сдържаност".

Индия също изрази безпокойство във връзка с възобновяването на атаките и ескалацията на напрежението в Близкия изток, отбелязва АФП.

В изявление индийското външно министерство подчерта, че тези събития може да застрашат регионалния мир, сигурността и стабилността, след новите атаки срещу търговски кораби, преминаващи през международните морски пътища в региона.

"Индия е дълбоко обезпокоена от най-новите атаки и ескалацията на напрежението в Близкия изток, които идват след нови нападения срещу търговски кораби, преминаващи през международните водни пътища в региона", посочи министерството.

Индия призова всички страни да "проявяват сдържаност, да намалят напрежението и да гарантират защитата на цивилните граждани, както и непрекъснатостта на енергийните доставки и търговията".

В изявлението се призовават страните да възобновят диалога и дипломатическите усилия, "за да се постигне мирно и трайно решение на конфликта".

Призивите за успокояване на обстановката бяха отправени, след като двете страни обявиха, че са поразили десетки цели, което бележи нова ескалация на напрежението, допълнително подкопаваща рамковото споразумение, целящо да сложи край на конфликта, посочва АФП.

Индия, която внася значителна част от суровия си петрол по морски пътища, свързани с Близкия изток, многократно е призовавала за стабилност в региона и за защита на морските търговски маршрути, които са от ключово значение за световните енергийни доставки.

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Редактор: Ина Григорова