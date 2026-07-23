Катастрофа е станала в района на 138-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщиха от МВР. Лек автомобил и лекотоварен бус, които се движели в една и съща посока, са се ударили. При сблъсъка бусът е скъсал мантинелата и се обърнал в крайпътната канавка, а автомобилът е останал в аварийната лента.

При инцидента няма пострадали. Направените проби на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни.

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Снимка: Илиян Велков, NOVA

И двете превозни средства са с чуждестранна регистрация. Движението в района не е затруднено, а на място има екипи на „Пътна полиция“.